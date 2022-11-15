В Петрозаводске сотрудник строительной компании получил тяжелую травму на работе

Госинспекция труда Карелии республики расследует несчастный случай с работником строительной компании.
Государственная инспекция труда в Республике Карелия начала расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником специализированного застройщика.
«По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего», — говорится в сообщении Госинспекции.
Ранее несчастный случай произошел с работником бывшего монтажного управления в Костомукше.
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