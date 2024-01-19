У женщины сел аккумулятор, а в салоне находился маленький ребенок.
В Петрозаводске сотрудники ДПС пришли на помощь женщине с ребенком, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.
Как рассказали в источнике, на проспекте А.Невского к инспекторам Александру Солодяжникову и Никите Правшину обратилась за помощью водитель автомобиля Кia.
Женщина пояснила, что у нее сел аккумулятор, а в салоне находится маленький ребенок — ее внучка.
Автоинспекторы помогли петрозаводчанке завести автомобиль с помощью специального устройства.
Водитель была очень признательна и благодарна полицейским за оказанную помощь, отметили в источнике.
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