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В Петрозаводске сотрудники МЧС спасли даму, сидевшую в оконном проёме 4 этажа

Новости. Происшествия
10:22, 25 Марта 2022
фото: Кирилл Романов / АиФ

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Спасатели проникли в квартиру женщины по лестнице и выручили её.

ЧП произошло днем 24 марта, в четверг, в Петрозаводске. Информацию об этом сообщили «Столице на Онего» в МЧС.

В окне четвертого этажа по адресу ул. Максима Горького, 5 находилась женщина.

Для оказания ей помощи спасатели проникли в квартиру по лестнице через окно. Дама была спасена, рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Карелии прокуратура заступилась за пенсионерку, замерзавшую в квартире из-за сгнившего окна.

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