В Петрозаводске сотрудники МЧС спасли даму, сидевшую в оконном проёме 4 этажа

Спасатели проникли в квартиру женщины по лестнице и выручили её.
ЧП произошло днем 24 марта, в четверг, в Петрозаводске. Информацию об этом сообщили «Столице на Онего» в МЧС.
В окне четвертого этажа по адресу ул. Максима Горького, 5 находилась женщина.
Для оказания ей помощи спасатели проникли в квартиру по лестнице через окно. Дама была спасена, рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Карелии прокуратура заступилась за пенсионерку, замерзавшую в квартире из-за сгнившего окна.
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