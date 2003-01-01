В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату

Новая Общественная палата Петрозаводска займется обсуждением важных городских вопросов.
В Петрозаводске появится новое общественное объединение. Это решение стало итогом обсуждения стратегии социально-экономического развития города на 2026–2034 годы в городской администрации.
В обсуждении концепции развития участвовали общественники, студенты ПетрГУ и РАНХиГС, представители Общественной палаты Карелии и активные горожане. Ученые провели анкетирование и изучили мнение жителей о будущем развитии города.
Концепцию будущего документа представила заведующая кафедрой экономики и финансов РАНХиГС, доктор экономических наук, доцента Татьяны Сачук. Ученые провели анкетирование, чтобы узнать, каким хотят видеть наш город жители и по какому пути должно идти его развитие.
— Концепция включает шесть ключевых проектов: «Петрозаводск — город для молодежи», «Петрозаводск — город активного долголетия», «Петрозаводск — город культуры и творчества», «Петрозаводск — город у воды», «Петрозаводск — гостеприимный город» и «Петрозаводская агломерация».
Все предложения участников обсуждения будут учтены до утверждения стратегии депутатами Петросовета. Жители могут направлять свои предложения до 20 октября на электронную почту adm@petrozavodsk-mo.ru.
— Обмен мнениями выйдет на качественно другой уровень. Теперь у общественников Петрозаводска появится возможность объединить свои усилия ради развития родного города. Первое поручение будущий состав палаты уже получил от участников обсуждения — обеспечить учет мнения горожан при разработке стратегии развития карельской столицы. Уверена, новое общественное объединение усвоит традиции и принципы общественных палат Карелии и России, а главное — будет ориентирована на развитие Петрозаводска, — написала Инна Колыхматова.