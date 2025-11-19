В Петрозаводске создают дизайнерские зоны отдыха по проектам студентов

В общежитии Колледжа технологии и предпринимательства создают рекреации по дизайн-проектам студентов. Работы идут в рамках инициативы «Студенческий проектный офис» и национального проекта «Молодежь и дети».
Ход работ оценили Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, Координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Галина Гореликова и Депутат Петрозаводского городского Совета Галина Германова. В общежитии провели выездное совещание с участием представителей других колледжей Петрозаводска и студенческого актива.
На 4-м и 5-м этажах студенческого общежития на улице Лесной дом 17 уже завершен капитальный ремонт. Здесь обновили жилые комнаты, коридоры, помещения для отдыха и кухни. Особенностью стали рекреации, которые оформляют по лучшим концепциям, разработанным студентами Петрозаводского архитектурно-строительного техникума в рамках «Студенческого проектного офиса». Победителей выбрали учащиеся Колледжа технологии и предпринимательства путем онлайн-голосования — это интерьеры в карельском и экостиле.
Сейчас ребята приступили к наполнению комнат элементами интерьера, которые сделают их уютными, комфортными и индивидуальными. Как отметила Галина Гореликова, проект имеет важный воспитательный и профориентационный эффект.
«Студенты разных учебных заведений объединяются, чтобы вместе создать что-то практическое. Здесь и привлечение к профессии, и любовь к родному краю, и создание студенческих коллабораций на будущее».
Завершить работы и наполнить новые пространства жизнью участники планируют к началу нового учебного года.