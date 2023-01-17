В Петрозаводске создали детскую паллиативную выездную службу, чтобы защитить ребенка от боли

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков выполнил свое обещание, и на базе паллиативного центра создали детскую выездную паллиативную службу.

На своей странице Михаил Охлопков рассказал, что в Петрозаводске на учёте состоят 11 детей, нуждающихся в паллиативной специализированной медицинской помощи на дому.

«Родителям самостоятельно справиться с этой задачей проблематично. Поэтому мы должны помочь им защитить ребёнка от боли, создать условия для максимального продления жизни без физических и психологических страданий», — объяснил Михаил Охлопков.

Как отметил министр, в составе бригады паллиативной службы есть педиатр, невролог, анестезиолог, психолог и старший фельдшер отделения. Они осуществляют динамический патронаж над детьми, оказывают ребёнку специализированную паллиативную медицинскую помощь на дому. Консультируют родителей, обучают их навыкам ухода за тяжелобольными детьми. Кроме того, сотрудники службы оказывают психологическую помощь маленьким пациентам и их родным.

При наличии медицинских показаний ребёнку назначают обезболивающие лекарственные препараты.

Если ребёнка нужно госпитализировать, оформить направление также может и выездная служба.