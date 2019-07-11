В Петрозаводске сожгли зараженные хризантемы

В нескольких партиях горшечных растений и рассады был обнаружен вредитель, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В июне на территории Петрозаводска подтверждено 2 случая обнаружения западного цветочного (калифорнийского) трипса в подкарантинной продукции.

Вредитель обнаружен в рассаде цветочных культур (тагетес) отечественного происхождения (Московская область) и в горшечных растениях (хризантема) импортного происхождения (Нидерланды).

В целях недопущения возможного распространения карантинных объектов зараженная продукция была запрещена для реализации и уничтожена путем сжигания по решению владельцев партий.