В Петрозаводске сожгли зараженные хризантемы

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В нескольких партиях горшечных растений и рассады был обнаружен вредитель, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
В июне на территории Петрозаводска подтверждено 2 случая обнаружения западного цветочного (калифорнийского) трипса в подкарантинной продукции.
Вредитель обнаружен в рассаде цветочных культур (тагетес) отечественного происхождения (Московская область) и в горшечных растениях (хризантема) импортного происхождения (Нидерланды).
В целях недопущения возможного распространения карантинных объектов зараженная продукция была запрещена для реализации и уничтожена путем сжигания по решению владельцев партий.
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