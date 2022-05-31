В Петрозаводске спасатели помогли женщине снять кольцо с отекшего пальца

Жительница Карелии вызвала спасателей из-за кольца, застрявшего на пальце.

Инцидент произошел 1 июня. Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, у женщины отекла рука и палец, у нее не было возможности снять кольцо самостоятельно.

С помощью специального оборудования спасатели кольцо сняли.

Помощь оказана Петрозаводским поисково-спасательным отрядом.

Ранее спасатели помогли юному жителю столицы Карелии, у которого нога застряла между труб в подъезде жилого дома.