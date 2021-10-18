В Петрозаводске спасли девочек, которые сидели на крыше 25-этажки, свесив ноги

На Кукковке девочки-подростки сидели на крыше 25-этажного дома, свесив ноги, - их спасли сотрудники управляющей компании.

Сегодня на планерке в городской мэрии директор Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска Вадим Измайлов сообщил, что 12 октября к ним поступил звонок с соообщение, что на крыше 25-этажного дома по улице Генерала Фролова, 15 сидят дети, свесив ноги.

«Были оповещены все экстренные службы, а также управляющая компания, работники которой прибыли первыми и обнаружили на крыше девочек-подростков. Дети самостоятельно смогли вскрыть замок и вышли на крышу дома. Работники управляющей компании вывели подростков с крыши и закрыли выход на замок», — сообщил Измайлов.