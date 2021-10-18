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В Петрозаводске спасли девочек, которые сидели на крыше 25-этажки, свесив ноги

Новости. Происшествия
10:27, 18 Октября 2021
фото: © Школьные новости НРМОБУ «Салымская СОШ№2» / ВК

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На Кукковке девочки-подростки сидели на крыше 25-этажного дома, свесив ноги, - их спасли сотрудники управляющей компании.

Сегодня на планерке в городской мэрии директор Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска Вадим Измайлов сообщил, что 12 октября к ним поступил звонок с соообщение, что на крыше 25-этажного дома по улице Генерала Фролова, 15 сидят дети, свесив ноги.

«Были оповещены все экстренные службы, а также управляющая компания, работники которой прибыли первыми и обнаружили на крыше девочек-подростков. Дети самостоятельно смогли вскрыть замок и вышли на крышу дома. Работники управляющей компании вывели подростков с крыши и закрыли выход на замок», — сообщил Измайлов.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-18 11:30:27
А почему "спасли"?! Максимум предотвратили возможную трагедию. А реально - исправили собственную оплошность.
Пашу
2021-10-18 11:18:47
А разве требовалось спасение?
Эх, лет 30-40 назад бегали мы по крышам, и на парапетах сидели, и на головах стояли, и в картишки играли. Никто нас спасать не спешил. В голову бы никому не пришло службы вызывать. И ведь выжили...
btw
2021-10-18 14:01:58
Пашу, которые не выжили, уже об этом не напишут
нетюлень
2021-10-18 14:42:41
btw, +100
Кир
2021-10-18 11:07:32
Кто наказан из управляющей компании? Никто. Их надо в строгости держать.
Горожанин
2021-10-18 11:34:05
Кир, замок был? Какие претензии к УК. А детей выпороть. Мы в детстве по крышам не бегали.
Кир
2021-10-18 12:11:15
Горожанин, согласен, надо выпороть их и родителей. К замку тоже ключ просто так подобрать нельзя. Есть предположение, что ключ стащили у родственницы из управляющей компании этого дома.((
VladPTZ
2021-10-18 10:39:11
Почему мы вешаете какое попало фото? На фото дом явно советской эпохи и судя по деревьям это 5 этажка, в птз в советское время 25 этажных домов не строили.
btw
2021-10-18 14:04:08
VladPTZ, потому что у редакций есть правило, что всегда нужна картинка. Видимо они думают, что новости с картинками собирают больше просмотров. А найти фото нужного дома лень, берут из поиска "фото детей на крыше".
Эксперд
2021-10-18 10:38:06
Курили небось.
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