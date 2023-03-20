В Петрозаводске специалистами был обнаружен Западный трипс

В Россельхознадзоре предупредили об опасности незаметного вредителя.

В конце февраля в ходе мониторинга фитосанитарного состояния в одном из гипермаркетов Петрозаводска сотрудники Россельхознадзора обнаружили Западного (калифорнийского) цветочного трипса. Об этом сообщили на сайте Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Наличие карантинного объекта было подтверждено экспертизой.

Юрлицо получило предостережение, а партия из 20 горшечных растений, где и обнаружили трипса, была изъята из оборота

В Россельхознадзоре предупредили, что маленький, не заметный на цветах вредитель может быть очень опасен, повреждая более 250 видов растений.