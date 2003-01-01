В Петрозаводске спустя 20 лет ввели в эксплуатацию дом-долгострой

Многострадальный многоквартирный дом достроили после вмешательства Следкома.

В Петрозаводске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом № 24 на улице Ватутина, который строили 20 лет. Здание начали возводить еще в 2004 году, сроки сдачи постоянно переносились.

Одна из дольщиков Татьяна Оноприенко рассказала, что ее семья заключила договор на квартиру еще в 2011 году, а сдать дом обещали в 2012 году. Застройщик объяснял задержки отсутствием денег и сдавал дом частями: третий подъезд ввели в эксплуатацию в 2016 году, второй — в июне 2024 года.

Ранее мы писали, что уже второй десяток лет люди вынуждены проживать в доме по ул. Ватутина, 24 без нормального горячего водоснабжения, уличного освещения, с травмоопасным крыльцом, некачественной водосточной системой и неблагоустроенной территорией.



Долгое время не было горячей воды. В 2016 году ее провели, но через день отключили. Люди пользовались бойлерами, которые вынуждены были установить самостоятельно.

Кто-то из дольщиков даже судился с застройщиком и выиграл дело по взысканию с него компенсации по просрочке сдачи объекта, но это ни к чему не привело — у застройщика на счетах не было денег.

Дело сдвинулась с мертвой точки после обращения в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело, и после этого первый подъезд наконец достроили. Сейчас все строительные работы завершены, и собственники наконец-то получили ключи от своих квартир.

Жильцы поблагодарили следователей за помощь в восстановлении их прав.

— Мы сегодня счастливые обладатели ключей от нашего долгожданного долгостроя и мы хотим выразить благодарность Басрыкину Александру Ивановичу и Следственному комитету Карелии за то, что они взяли дело в свои руки и сделали невозможное. Куда мы только не обращались, но только Следственный комитет нам помог, — рассказали дольщики.