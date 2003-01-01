В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

Жительница Карелии попросила петрозаводчан о помощи — ее мужу нужно переливание крови.

В травматологическом отделении Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Петрозаводска находится пациент, который срочно нуждается в переливании крови. У мужчины после кровотечения уровень гемоглобина упал до критической отметки 45 г/л при норме 120–140 г/л.

Его супруга обратилась за помощью к горожанам. Владимиру Николаевичу Воронову требуется кровь первой отрицательной группы, которая считается редкой. По словам родственников, ее нет на станции переливания уже более недели.

— Прошу откликнуться людей с первой, отрицательной группой крови, помогите моему супругу, сдайте, пожалуйста, кровь! Спасите жизнь! Сказать на станции переливания, что кровь сдается для Воронова Владимира Николаевича, — написала женщина.Ранее мы писали, что жителю Карелии Дмитрию Маланичеву срочно нужна кровь для переливания.