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В Петрозаводске стали разваливаться тротуары, отремонтированные в прошлом году (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
11:30, 01 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

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Бордюр стал отходить от тротуара на улице Калинина, где менее года назад прошел ремонт за 85 млн рублей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» опубликовали фото тротуара на улице Калинина, после пересечения с проспектом Александра Невского. В прошлом году здесь до глубокой осени шел ремонт дороги. Но в настоящее время в некоторых местах бордюр стал отходить от тротуара.

«Менее года прошло с обустройства тротуара по улице Калинина от пересечения с проспектом А. Невского вниз к парку „Ямка“, а бордюры уже отходят от тротуара, туда попадает грязь и вода, далее разрушение асфальта. Интересно, гарантия еще не закончилась на тротуар? Мэрия в курсе разрушения тротуара и уже направила требование подрядчику о ремонте в рамках гарантийных обязательств?» — комментируют авторы фото в паблике.

Напомним, улица Калинина стала последним объектом, отремонтированным питерской компанией «АБЗ-Дорстрой» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Здесь отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили бортовой дорожный и газонный камень и люки колодцев, отрегулировав их высоту на уровне дорожного покрытия, восстановили газоны. Стоимость работ — 85 млн рублей.

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Комментарии

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Самуил
2021-09-01 13:59:41
Давид, бордюры дюже выгодная тема. Главного маасквича не зря Бордюрычем прозвали.
Успешный
2021-09-01 14:16:48
Самуил, опять сам с собой разговариваешь в своей палате ? :)
David.
2021-09-01 13:38:21
Очевидно, что никакие бордюры нафиг не нужны! Тупая трата денег и создание препятствий, а уж тем более из натурального камня!
Эндшпиль
2021-09-01 13:35:30
Справа Матвеев, слева Бондарчук, сверху Мирошник. Неустойчивая конструкция взяла и сама по себе развалилась. И не дорого всего 85 млн, в одном эпизоде. Аудит, аудит, аудит, аудит.
asusls
2021-09-01 13:27:21
А как бордюр будет держаться, если с одной стороны его придерживает асфальт, а с другой "тупо" земля?=)))
Изя
2021-09-01 13:15:18
Уж и посадили бы уже кого то , кто этот бедлам контролировал и принимал :)
Самуил
2021-09-01 12:51:56
И ведь когда-то он с замиранием сердца шёл в 1-й класс, навстречу будущему. А будущее наступило: прапорство, оперирование кувалдометром, дурка, разведение овнозначной шелупони и "лизание подошв". Так себе послужной список.
Эндшпиль
2021-09-01 12:22:09
Любарский с подручными оставшимися от Мирошник далеко не уедет. 85 мультов? Может аудит провести? Бондарчук с Матвеевым на шконках скучают.
Leopol'd
2021-09-01 12:12:36
Зовите бабулю!
Off
2021-09-01 12:02:02
Там где правят педроссы , всегда разруха и разваливающиеся тротуары. :)
юнипер95
2021-09-01 11:52:13
вырвано из контекста, нет привязки к местности.

Бегает агрекалчанутая шелупонь с фотоаппаратами, перед выборами пиарится
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