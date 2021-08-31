В Петрозаводске стали разваливаться тротуары, отремонтированные в прошлом году (ФОТОФАКТ)

Бордюр стал отходить от тротуара на улице Калинина, где менее года назад прошел ремонт за 85 млн рублей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» опубликовали фото тротуара на улице Калинина, после пересечения с проспектом Александра Невского. В прошлом году здесь до глубокой осени шел ремонт дороги. Но в настоящее время в некоторых местах бордюр стал отходить от тротуара.

«Менее года прошло с обустройства тротуара по улице Калинина от пересечения с проспектом А. Невского вниз к парку „Ямка“, а бордюры уже отходят от тротуара, туда попадает грязь и вода, далее разрушение асфальта. Интересно, гарантия еще не закончилась на тротуар? Мэрия в курсе разрушения тротуара и уже направила требование подрядчику о ремонте в рамках гарантийных обязательств?» — комментируют авторы фото в паблике.

Напомним, улица Калинина стала последним объектом, отремонтированным питерской компанией «АБЗ-Дорстрой» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Здесь отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили бортовой дорожный и газонный камень и люки колодцев, отрегулировав их высоту на уровне дорожного покрытия, восстановили газоны. Стоимость работ — 85 млн рублей.