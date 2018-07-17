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Новости. Общество
15:36, 17 Июля 2018

В Петрозаводске станции переливания крови требуются доноры с отрицательным резус-фактором

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Республиканская станция переливания крови Петрозаводска просит доноров O(I) и B(III) Rh(+) и с отрицательным резус-фактором пополнить запасы крови.

В летний период количество доноров в Карелии, ежедневно посещающих станции переливания крови, сокращается в среднем с 60-70 до 20-30 человек. При этом отрицательный резус-фактор из них имеют около 10%.

В июле отмечается самая низкая явкой доноров на кроводачи, поэтому республиканская станция переливания крови просит доноров, которые имеют возможность и располагают временем, посетить станцию, чтобы пополнить запасы эритроцитной массы.

Станция переливания крови находится в Петрозаводске на ул.Пирогова, 4а. Прием доноров: пн-пт с 8.00 до 12.30. Тел. 76-42-65

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