В Петрозаводске стартовал фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна

1 ноября в водно-спортивном центре «Акватика» состоялось торжественное открытие Фестиваля мини-баскетбола, посвященного памяти организатора карельского спорта Валентина Гольдштейна.
В соревнованиях участвуют более 200 юных баскетболистов 11-12 лет из разных районов Карелии.
На церемонии открытия с приветственными словами выступили представители Министерства образования и спорта Карелии, Центра спортивной подготовки и заслуженные работники физической культуры РФ.
В первый день фестиваля определились победители среди команд девочек. Золотые медали завоевала команда «Петрозаводск-1», второе место у баскетболисток из Кондопоги, третье — у команды из Костомукши.
На следующий день на площадку вышли команды мальчиков, где были зафиксированы убедительные победы: «Петрозаводск-1» обыграл команду из Пряжи со счетом 70:2, «Петрозаводск-2» победил спортсменов из Суоярви (32:6), а команда из Олонца взяла верх над медвежьегорскими баскетболистами (53:2).
В день открытия прошли также конкурсы: в эстафете с ведением мяча победила команда «Петрозаводск-2», а в конкурсе штрафных бросков лучшими стали баскетболистки из Кондопоги.
Фестиваль продолжается и впереди новые матчи и новые герои.
