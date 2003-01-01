В Петрозаводске стартовал фестиваль «Зимние фонтаны»

В столице Карелии стартовал городской фестиваль здорового образа жизни «Зимние фонтаны».

Только в первый день проведения акции регистрацию на мероприятие прошли более 800 человек, сообщает Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.

Для участия необходимо посетить городскую трассу «Фонтаны» и получить специальную карточку участника (или перерегистрировать старую) в расположенном рядом кафе. Во время прогулки нужно отметиться на контрольном пункте с помощью этой карточки.

По многочисленным просьбам горожан расширен график для фиксации результатов. Теперь отмечать свои прогулки можно со среды по воскресенье (пять дней в неделю).

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. Большой спортивный календарь сезона включает множество интересных мероприятий.

Ранее мы сообщали, что символом фестиваля «Зимние фонтаны» в этом году станет дятел.