В Петрозаводске стартовал фотоконкурс домашних питомцев

Ко Дню Земли в карельской столице стартует акция "Про животных и птиц с книжных страниц", сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 20 по 26 апреля библиотеки Петрозаводска приглашает читателей принять участие в проекте "Книжный кот & книжный пес", который пройдет в рамках экологической акции.

Для участия в проекте необходимо направить на электронный адрес: sbc-anna@yandex.ru фотографию с изображением домашнего питомца (кошки или собаки) с хозяином. В кадр должна попасть любимая книга участника конкурса.

По итогам фотобитвы организаторы определят, кому из домашних животных отдают предпочтение петрозаводчане.

Также в течение экологической недели читателей ждут другие онлайн-мероприятия, приготовленные библиотечной сетью ко Дню Земли.

Познакомиться с программой мероприятий и принять участие в акции можно здесь.