В Петрозаводске стартовал юбилейный фестиваль «Гиперборея»

Сегодня, 3 февраля, в Петрозаводске стартовал 25-й юбилейный международный зимний фестиваль «Гиперборея».
В столицу Карелии приехали 86 мастеров по снежной и ледовой скульптуре. География участников обширна: от Ярославской и Мурманской областей до Хабаровского края, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сербии и Китая. В течение трех дней они будут создавать свои работы на Онежской набережной, тема этого года — достижения российского спорта.
На набережной Петрозаводска уже появились первые работы изо льда.
Основные массовые мероприятия запланированы на субботу, 7 февраля. В этот день на набережной пройдут «Зарядка со звездой», шоу силовых видов спорта, турнир по волейболу на снегу, соревнования по ориентированию «Снежная тропа» и вечерний забег с фонариками. Если позволит толщина льда, на Онежском озере состоятся рыболовные турниры «Онежский окушок» и молодёжный фестиваль «Мороз и клёв».
На сцене выступят городские творческие коллективы, а в 17:00 начнется концерт группы «Мохито».
Также в программе — интерактивная площадка музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима» с играми, мастер-классами и угощениями. Награждение победителей конкурса снежных и ледовых скульптур пройдёт 7 февраля в 18:30 в отеле «Cosmos Petrozavodsk». Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля.