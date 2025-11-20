В Петрозаводске стартовал конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет»

Горожанам предлагают украсить карельскую столицу к Новому году.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова объявила о старте традиционного конкурса городской иллюминации «Волшебный свет».

Конкурс пройдет в семи номинациях, включая лучшее оформление магазинов, гостиниц, кафе и банков, а также лучшую елку, новогоднюю гирлянду и украшение многоквартирных домов.

— Убеждена, что и в этом году горожане проявят не меньший интерес к конкурсу, ведь он стал для карельской столицы доброй традицией! В нем участвуют крупные предприятия и магазины, школы и детские сады, рестораны и кафе, да и просто горожане, которые объединили свои усилия с соседями и управляющими компаниями, — ротметила Инна Колыхматова.

Заявки на участие будут принимать с 1 по 30 декабря по электронной почте volshebnisvet@petrozavodsk-mo.ru. Итоги конкурса планируют подвести в конце января 2026 года.