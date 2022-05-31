В Петрозаводске стартовал конкурс за ЗОЖ

Мэрия Петрозаводска приглашает всех желающих к участию в конкурсе рисунков «Мы – за ЗОЖ».

Как сообщили в администрации города, в конце мая в Петрозаводске стартовал месячник борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В рамках информационной кампании проводится традиционный конкурс рисунков «Мы — за здоровый образ жизни!». Принять участие в нем могут все желающие.

Темы конкурса — отказ от вредных привычек, популяризация спорта и активного досуга. Рисунки можно направлять в отсканированном виде на электронную почту smenakonkurs@gmail.com. В теме письма необходимо написать: «Конкурс «Мы за ЗОЖ», указав ФИО и возраст участника.

Творческие работы принимаются до 24 июня, а результаты будут объявлены 27 июня — в Международный день борьбы с наркоманией.