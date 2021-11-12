В Петрозаводске стартовал прием заявок на конкурс ледовых и снежных скульптур «Гиперборея»

Зимний фестиваль будет посвящен 350-летию Петра I.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 8 по 12 февраля в Петрозаводске пройдет XXI Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Гиперборея-2022». В новом году традиционный фестиваль будет приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. В рамках проекта горожан также ждет Республиканский детский конкурс «Зимние сказки Гипербореи». Он стартует чуть раньше — 2 января и завершится 8 февраля.

Городской дом культуры приглашает всех желающих присоединиться к конкурсной программе фестиваля. Участниками «Гипербореи» могут стать жители Карелии, других регионов нашей страны и зарубежья. Мастерам предлагается погрузиться в эпоху Петра Великого. В творческих работах можно изобразить императора в любом проявлении его незаурядной личности (в образе плотника, кораблестроителя, врачевателя, военного начальника и т. д.), а также ближайших соратников государя. Помимо этого, в снежном и ледовом материале участникам предлагают запечатлеть знаменитые военные орудия петровского времени, Петровский завод, кораблестроение, морские битвы, ассамблеи и другие страницы истории этой эпохи.

Заявки на конкурс и эскизы будущих работ принимаются на электронную почту: hyperborea@petrozavodsk-mo.ru.

С Положением о проведении XXI Международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Гиперборея-2022» можно ознакомиться на странице Городского дома культуры.