В Петрозаводске стартовал третий день фестиваля «Воздух Карелии»

Гости мероприятия поделились своими впечатлениями.

В Петрозаводске сегодня, 14 июня, стартовал третий день фестиваля «Воздух Карелии» (0+). В Песках перед зрителями готовятся выступить Йорш, Ундервуд, Горшенёв, Биртман, а венчать программу дня будут легенды русского рока — группа Алиса.

Вчера фестиваль перевалил за свой экватор — почитателей живой музыки порадовали такие звёзды, как Джанго, Северный Флот и Нейромонах Феофан. Несмотря на слегка подпортивгуюся погоду, дождь не пошел, зато было свежо и ветрено — как раз, чтобы раскачаться и поводить знатный хоровод перед сценой.

На «Воздух», как всегда, приехали гости с разных регионов страны. Их впечатления от юбилейного фестиваля — в статье журналиста «Столицы на Онего». Звёзды и зрители, медведи и динозавры попали в объектив камеры фотографа «Столицы». Ищите себя в фоторепортаже со второго дня фестиваля.