В Петрозаводске стартовала акция «Дарите книги с любовью»

В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.

Ранее мы рассказывали , что петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах».

Для тех, кто хочет сделать наиболее полезный подарок, библиотекари подготовили специальный рекомендательный список литературы, которая пользуется повышенным спросом у читателей. Таким образом, каждый участник может быть уверен, что его книга обязательно найдёт своего благодарного читателя.

Принести можно как новые издания, так и любимые книги в хорошем состоянии. Главная цель акции — передача литературы из рук в руки, чтобы она нашла нового владельца и продолжила приносить радость. Пункты приёма организованы во всех городских библиотеках Петрозаводска. Акция продлится до 15 февраля включительно.

В карельской столице началась ежегодная городская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Организаторы приглашают всех желающих поделиться книгами с другими читателями.

В карельской столице до 15 февраля можно подарить книги в хорошем состоянии городским библиотекам.

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске

В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала Петрозаводска

При раннем бронировании квартир в восьмом доме в «Талоярви» кладовку дают в подарок

С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии

Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям

Шандалович признался, что до сих пор ощущает себя частью коллектива РБ

В России разработана и готовится к выпуску собственная вакцина от ротавируса

В Карелии директора управляющей компании будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

Экскаватор и грузовик столкнулись на трассе в Кондопожском районе — есть пострадавшие

«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы

«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.