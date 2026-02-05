В Петрозаводске стартовала акция «Дарите книги с любовью»

В карельской столице до 15 февраля можно подарить книги в хорошем состоянии городским библиотекам.
В карельской столице началась ежегодная городская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Организаторы приглашают всех желающих поделиться книгами с другими читателями.
Принести можно как новые издания, так и любимые книги в хорошем состоянии. Главная цель акции — передача литературы из рук в руки, чтобы она нашла нового владельца и продолжила приносить радость. Пункты приёма организованы во всех городских библиотеках Петрозаводска. Акция продлится до 15 февраля включительно.
Для тех, кто хочет сделать наиболее полезный подарок, библиотекари подготовили специальный рекомендательный список литературы, которая пользуется повышенным спросом у читателей. Таким образом, каждый участник может быть уверен, что его книга обязательно найдёт своего благодарного читателя.
