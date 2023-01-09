В Петрозаводске стартовала регистрация на соревнования для хвостатых гонщиков

В Карелии открылась регистрация на соревнования по ездовому спорту SkiFest DOG.

Как сообщили в Минспорта Карелии, соревнования на пройдут в марте в Петрозаводске в рамках Фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 7.0.

Число участников фестиваля, по словам представителей Минспорта, ежегодно увеличивается, а сами соревнования уже стали неотъемлемой частью карельской зимы.

Сам фестиваль стартует через 2 месяца — любителей лыжного спорта ждет неделя гонок свободным и классическим стилем на дистанциях 3, 5, 10 и 50 километров, ночная лыжная гонка на 25 километров, а также соревнования по ездовому спорту.