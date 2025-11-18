В Петрозаводске стартовали продажи в новом доме в ЖК «Каскад» на Древлянке

Строительная компания «Век», известный и надежный застройщик с многолетним опытом, объявляет о старте продаж во втором корпусе жилого дома №14 в ЖК «Каскад».
Это событие - отличная новость для тех, кто желает осуществить современное, продуманное и выгодное вложение в комфортную жизнь своей семьи!
2-й корпус 14 дома — это 154 просторные квартиры с планировками от одно - до четырёхкомнатных. Пять уютных подъездов с переменной высотностью в 7-9 этажей, где всего четыре квартиры на этаже. Особенность нового корпуса — концепция свободных планировок, что дает будущим собственникам полную свободу выбора: реализовать продуманный проект от застройщика или создать уникальную собственную планировку, идеально подходящую под состав и привычки семьи.
Подробнее о преимуществах и деталях нового дома, читайте в нашем материале.