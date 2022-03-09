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В Петрозаводске стартует Международный чемпионат по зимнему плаванию

Новости. Спорт
12:20, 19 Марта 2022
фото: Минобразования и спорта Карелии

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В акватории Онежского озера волонтеры уже подготовили бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек.

С 21 по 27 марта на набережной Онежского озера пройдет Международный чемпионат по зимнему плаванию «Карелия-2022», сообщили в Минобразования и спорта республики. Заявки на участие подали около 400 спортсменов из России, Монголии, Азербайджана, Казахстана и других стран.

В течение пяти дней спортсмены будут соревноваться на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров. Младшему из них всего 11 лет, старшему – за 80.

В акватории Онежского озера волонтеры подготовили бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек – такой же, как в прошлом году, когда в Петрозаводске проходил Чемпионат России по зимнему плаванию.

Программа будет расширенной, появятся дополнительные эстафеты и суперфиналы. Чемпионат обещает стать зрелищным.

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