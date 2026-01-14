В Петрозаводске стартует показ третьей части фильма «Аватар»

Фильм «Аватар: Пламя и Пепел» выходит на большие экраны карельской столицы.
Сегодня, 15 января, на большие экраны Петрозаводска выходит третья часть фантастического триллера «Аватар» под названием «Пламя и Пепел», снятая американским режиссёром и сценаристом Джеймсом Кэмероном.
Горожане смогут насладиться просмотром фильма в кинотеатрах сети «Мираж» на проспекте Ленина, 14 (ТРЦ «Макси») и Лесном проспекте, 47а (ТРЦ «Лотос-Plaza»). Стоимость билетов стартует от 590 рублей за человека.
Главные роли в картине исполнили Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Клифф Кёртис и Сэм Уортингтон.
Напомним, сюжет трилогии «Аватар» разворачивается в середине ХХII века на спутнике газовой планеты в системе Альфы Центавра Пандоре, населённой человекоподобными разумными существами, которые называют себя «на’ви». Лейтмотивом всей франшизы становится борьба местного населения с людьми, прибывшими сюда добывать ценный минерал анобтаниум.