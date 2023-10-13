В Петрозаводске столкнулись два автомобиля, один из которых учебный

фото: © Скриншот с видео: Павел Андреев / паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Дорожная авария произошла в карельской столице в воскресенье, 15 октября, на Кукковке.

О дорожной аварии с участием учебной машины рассказали в одном из автомобильных пабликов.

Момент аварии зафиксировала камера проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».

Видео разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в карельской столице в воскресенье, 15 октября, на пересечении улиц Ровио и Лыжной на Кукковке.

Судя по видео, обе машины на перекрестке поворачивали с Ровио на Лыжную. В результате маневра автомобили столкнулись.

Обстоятельства ДТП, а также есть ли пострадавшие в аварии, выясняются.