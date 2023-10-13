В Петрозаводске столкнулись два автомобиля, один из которых учебный

Дорожная авария произошла в карельской столице в воскресенье, 15 октября, на Кукковке.
О дорожной аварии с участием учебной машины рассказали в одном из автомобильных пабликов.
Момент аварии зафиксировала камера проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».
Видео разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло в карельской столице в воскресенье, 15 октября, на пересечении улиц Ровио и Лыжной на Кукковке.
Судя по видео, обе машины на перекрестке поворачивали с Ровио на Лыжную. В результате маневра автомобили столкнулись.
Обстоятельства ДТП, а также есть ли пострадавшие в аварии, выясняются.
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