В Петрозаводске столкнулись троллейбус и автобус (ВИДЕО)

Авария с участием общественного транспорта попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Сегодня, 21 марта, в 08.15 утра на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского произошла авария с участием троллейбуса и маршрутного автобуса.
Судя по видео, водитель автобуса попытался объехать троллейбус, стоявший на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобили столкнулись. При этом, судя по всему, маршрутка покинула место ДТП.
Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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