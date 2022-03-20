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В Петрозаводске столкнулись троллейбус и автобус (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:52, 21 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Авария с участием общественного транспорта попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Сегодня, 21 марта, в 08.15 утра на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского произошла авария с участием троллейбуса и маршрутного автобуса.

Судя по видео, водитель автобуса попытался объехать троллейбус, стоявший на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате автомобили столкнулись. При этом, судя по всему, маршрутка покинула место ДТП.

Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

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