В Петрозаводске стремительный автомобилист пошел на таран (ВИДЕО)

В столице Карелии автомобилист не смог вовремя остановиться и врезался в находящуюся впереди машину.

Авария произошла первого октября, в пятницу, на перекрестке улицы Шотмана и проспекта Первомайский в Петрозаводске.

Автомобили двигались в попутном направлении. Один из них остановился на светофоре, в это время двигавшийся следом автомобилист врезался сзади.

Момент аварии запечатлела камера наблюдения компании «Ситилинк». Видео размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото с места столкновения.