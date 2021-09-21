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В Петрозаводске стремительный автомобилист пошел на таран (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:55, 01 Октября 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

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В столице Карелии автомобилист не смог вовремя остановиться и врезался в находящуюся впереди машину.

Авария произошла первого октября, в пятницу, на перекрестке улицы Шотмана и проспекта Первомайский в Петрозаводске. 

Автомобили двигались в попутном направлении. Один из них остановился на светофоре, в это время двигавшийся следом автомобилист врезался сзади.

Момент аварии запечатлела камера наблюдения компании «Ситилинк». Видео размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото с места столкновения.

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