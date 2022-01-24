В Петрозаводске студентов ждет спортивная ночь

В День студента на мобильном катке на площади Кирова состоится Студенческая спортивная ночь.

Традиционно 25 января проходит массовое катание на коньках. В этом году вместе со студентами Петрозаводского государственного университета к всероссийской акции присоединятся студенты-медики базового колледжа Петрозаводска, а также воспитанники школ-интернатов, которые стали участниками проектов Специальной Олимпиады России. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Начало мероприятия в 17.00, выдача коньков осуществляется в пункте проката с 16. 00 по предъявлению студенческого билета.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.