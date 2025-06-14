Житель Петрозаводска признан виновным в убийстве знакомого

Суд вынес приговор петрозаводчанину, которого обвиняли в убийстве знакомого.

Сегодня, 23 июня, суд вынес приговор 38-летнему жителю Петрозаводска, подозреваемому в убийстве. Об этом сообщил Следком Карелии.

Известно, что в начале февраля 2025 года Петрозаводчанин употреблял спиртные напитки вместе со своим 49-летним знакомым и поссорился с ним. Он несколько раз ударил своего собутыльника ножом в грудь и спину. Мужчина умер от потери крови на месте.

Вину в совершенном преступлении фигурант признал полностью. Суд назначил ему наказание - 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.