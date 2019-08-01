В Петрозаводске приглашают на работу мирового судью

Квалификационная коллегия судей республики Карелия объявила об открытии вакантной должности, передает сайт горсуда.

Квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакансии мирового судьи участка № 12 в Петрозаводске. Информация об этом размещена на сайте суда карельской столицы.

Заявления от соискателей принимает управление Судебного департамента в республике Карелия. Последний день приема документов – 30 августа.