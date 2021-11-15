В Петрозаводске суд продлил арест рабочему из Белоруссии, которого обвиняют в отравлении коллег «паленым» алкоголем

Мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности пяти рабочим, останется под стражей до 23 декабря включительно.

Судья Петрозаводского горсуда Оксана Егорова продлила арест 31-летнего гражданина республики Беларусь по 23 декабря включительно. Петербургский адвокат подсудимого Дмитрий Беляев предлагал отпустить мужчину под залог в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, карельский Следком обвиняет гражданина Белоруссии в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 ч.3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание в данном случае — до 4 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем восемь белорусов, пятеро из которых умерли. Троим удалось выжить и они возвратились на родину. Пострадавшие — жители Слуцкого и Солигорского районов республики Беларусь в возрасте от 35 до 43 лет. Они работали в Карелии вахтовым методом — зачищали местность от кустарника под проложенными линиями электропередач «Россетей». По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, в крови пострадавших было обнаружено наличие метанола, что говорит об употреблении ими жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт.

По версии следствия, подсудимый приобрел контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт, и передал ее своим знакомым-землякам, работавшим с ним в одной бригаде. Сейчас, по информации издания, следствие пытается установить, где и у кого обвиняемый купил оказавшуюся смертельной жидкость. Сам фигурант, по имеющейся информации, в настоящее время показаний по существу дела не дает. Сейчас он содержится в ПФРСИ (помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора) ИК № 9 Петрозаводска.

Расследует данное уголовное дело следователь по особо важным делам карельского Следкома Дмитрий Комиссаров.