В Петрозаводске суд решил, кто ответит перед кредиторами закрытого банка

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ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (РИТЦ Банк), лишенный лицензии в прошлом году, ликвидируется, его обязательства перед кредиторами взяла на себя компания ООО "ИРБИС групп".
Это следует из решения Арбитражного суда Карелии.
В январе 2018 года конкурсный управляющий получил заявление ООО "ИРБИС групп" о намерении предоставить кредитной организации денежные средства для исполнения ее обязательств.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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