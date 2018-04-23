В Петрозаводске суд решил, кто ответит перед кредиторами закрытого банка

ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (РИТЦ Банк), лишенный лицензии в прошлом году, ликвидируется, его обязательства перед кредиторами взяла на себя компания ООО "ИРБИС групп".

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии.

В январе 2018 года конкурсный управляющий получил заявление ООО "ИРБИС групп" о намерении предоставить кредитной организации денежные средства для исполнения ее обязательств.

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