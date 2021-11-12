В Петрозаводске суд выясняет, как семья Боднарчука могла купить квартиры у бизнесмена Белуги

В суде по уголовному делу Геннадия Боднарчука рассказали о действовавших в Петрозаводске «мутных» схемах приема платежей за покупку квартир в новостройках.

В Карелии сотрудники ФСБ расследуют дело о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого являются работники расчетно-кассового офиса, действовавшего в гостинице «Онего Палас». Работники фирмы получали от покупателей новых квартир огромный массив наличных денег, предоставляя за участие в такой схеме денежные скидки. При этом сотрудники расчетного офиса действовали в связке с множеством фирм-однодневок, через которых деньги уже в безналичном виде отправлялись застройщикам. По версии обвинения, гражданская супруга Геннадия Боднарчука могла приобрести жилье у компании Леонида Белуги по указанной схеме.

Защита Геннадия Боднарчука заявила «Столице на Онего», что экс-спикер городского парламента никак не связан со схемами расчетно-кассовых офисов столицы Карелии. Практика подобных расчетов за жилье, по оценке адвокатов, применялась еще в тот период, когда Боднарчук никаких постов не занимал.

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