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В Петрозаводске суд выясняет, как семья Боднарчука могла купить квартиры у бизнесмена Белуги

Новости. Криминал
16:03, 19 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В суде по уголовному делу Геннадия Боднарчука рассказали о действовавших в Петрозаводске «мутных» схемах приема платежей за покупку квартир в новостройках.

В Карелии сотрудники ФСБ расследуют дело о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого являются работники расчетно-кассового офиса, действовавшего в гостинице «Онего Палас». Работники фирмы получали от покупателей новых квартир огромный массив наличных денег, предоставляя за участие в такой схеме денежные скидки. При этом сотрудники расчетного офиса действовали в связке с множеством фирм-однодневок, через которых деньги уже в безналичном виде отправлялись застройщикам. По версии обвинения, гражданская супруга Геннадия Боднарчука могла приобрести жилье у компании Леонида Белуги по указанной схеме.

Защита Геннадия Боднарчука заявила «Столице на Онего», что экс-спикер городского парламента никак не связан со схемами расчетно-кассовых офисов столицы Карелии. Практика подобных расчетов за жилье, по оценке адвокатов, применялась еще в тот период, когда Боднарчук никаких постов не занимал.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
demari
2021-11-19 16:49:29
Интересно... Едры пляшут. ))
кир
2021-11-19 16:30:37
Самобытные поляну хотят занять.
Полезный
2021-11-19 16:19:26
Гена борись
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