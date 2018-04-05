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Новости. Криминал
06:40, 05 Апреля 2018

В Петрозаводске суд закрыл три сайта за экстремизм

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Сайты, где посетителям предлагалось скачать или прочитать онлайн книги, которые внесены в Федеральный список экстремистских материалов, закрыты, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Карельская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта с информацией, способствующей распространению экстремистских материалов. Книги, которые можно было скачать или прочитать на ресурсах, призывали, в том числе к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, а также к социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

По результатам проверки Карельская транспортная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации.

Рассмотрев иски, Петрозаводский городской суд удовлетворил их. После вступления решения в законную силу сайты будет включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Navicom Navicom
2018-04-05 07:24:51
Что делала прокуратура на запрещенных сайтах? Ей больше нечем заняться или теперь еще и план для провинциальных богаделен установлен на выявление подобных?
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