В Петрозаводске суд закрыл три сайта за экстремизм

Сайты, где посетителям предлагалось скачать или прочитать онлайн книги, которые внесены в Федеральный список экстремистских материалов, закрыты, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Карельская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта с информацией, способствующей распространению экстремистских материалов. Книги, которые можно было скачать или прочитать на ресурсах, призывали, в том числе к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, а также к социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

По результатам проверки Карельская транспортная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации.

Рассмотрев иски, Петрозаводский городской суд удовлетворил их. После вступления решения в законную силу сайты будет включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.