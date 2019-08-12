В Петрозаводске суд завершил дело о банкротстве бывшего автодилера

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Арбитражный суд Карелии принял решение о завершении распродажи имущества и закрытии дела о банкротстве "Санкт-Петербургский автомобильный альянс", которое занималось продажей и обслуживанием автомобилей в Петрозаводске.
Как следует из материалов дела, в ходе конкурсного производства была сформирована конкурсная масса, в которую вошло недвижимое имущество, запасы, дебиторская задолженность компании.
Суд принял решение поручить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, представить в суд копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургский автомобильный альянс".
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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