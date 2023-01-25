В Петрозаводске судимый пенсионер с ножом отобрал у продавцов мясные продукты

Полиция Петрозаводска расследует уголовное дело о разбойном нападении.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о нападении на магазин. Работники торговой точки рассказали, что около шести часов вечера в магазин зашел неизвестный. Он выбрал различные мясные продукты, спрятал их под одежду и попытался пройти мимо кассы.



Продавцы это заметили и остановили посетителя. Тогда он пригрозил им ножом и скрылся.

К преступлению оказался причастен неоднократно судимый 68-летний петрозаводчанин. Возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчина находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.