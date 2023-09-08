В Петрозаводске судят лжеводопроводчиков, наживавшихся на стариках

В Петрозаводске накрыли лже-Водоканал.

В петрозаводском городском суде рассматривают дело лже-Водоканала. Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск | Карелия | Без цензуры».

Сотрудники вымышленной организации под видом обязательных работ устанавливали в квартирах пожилых людей дешевые фильтры для воды, а с пенсионеров брали бешеные деньги — по 39 тысяч рублей.

На скамье подсудимых 6 человек. Их обвиняют в 48 случаях мошенничества.



По версии следствия, преступную группу собрала петрозаводчанка. Большинству пенсионеров жулики заявляли, что установка фильтров обязательна и им сделают скидку как льготникам. Самому старшему из обманутых пожилых людей — 94 года, а самой младшей — 63 года, уточнили в паблике.

Ранее мы писали о банде мошенников, которые обманули десятки пенсионеров по аналогичной схеме.