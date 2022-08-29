В Петрозаводске таксистка забрала деньги у обманутого пенсионера и передала мошенникам (ВИДЕО)

Мошенники стали испробовать ничего не подозревающих таксистов в качестве курьеров.

Как рассказали в МВД Карелии, в последнее время не теряет актуальности схема обмана «ваш родственник попал в ДТП». Мошенники находят жертв по телефону и вынуждают их собрать денежные средства якобы для спасения близкого человека. Чтобы забрать наличные им требуется курьер. Нередко невольными соучастниками таких преступлений становятся обычные граждане. В погоне за прибылью они идут на поводу у преступников и зачастую даже не подозревают, что совершают противоправные действия.

Так, сотрудниками Управления МВД России по Петрозаводску установлена 34-летняя работница такси, которая оказалась втянута в преступную схему. Женщина получила заказ от клиента: требовалось забрать посылку у пожилого родственника и отвезти её на вокзал. В квартире она застала встревоженного пенсионера, который в спешке что-то собирал. Не проявив должной бдительности, работница забрала сверток, отвезла в условленное место, но её никто не встретил. В посылке оказались деньги. Заказчик связался с водителем вновь и попросил перечислить их на банковский счет. Она это сделала, а затем осознала, что сделала. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, в Петрозаводска две женщины спасались от мошенников и потеряли 800 тысяч рублей.