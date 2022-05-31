В Петрозаводске тем, кто против наркотиков, предлагают пробежать Километр здоровья»

Акция «Километр здоровья» пройдет в Петрозаводске.

В паблике «Километр здоровья» сообщается, что для всех любителей бега и здорового образа жизни 24 июня пройдет традиционная акция Километр здоровья!

В рамках акции «Карелия – территория без наркотиков», посвященной Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков, управление накоконтроля МВД Карелии проведет награждение победителей и призеров на дистанциях 500, 1000 и 3000 метров.

- На дистанции 500 метров участвуют спортсмены 10-11 лет (допускаются участники 9 лет).

- На дистанции 1000 метров участвуют спортсмены 12-14 и 15-17 лет.

- Дистанция 3000 метров проводится для бегунов 18 лет и старше.



Начало регистрации в 16.00 часов в городском парке "Ямка"

Преварительное расписание:

17-00 - старт 500 метров

17-30 - старт 1000 метров

18-00 - старт 3000 метров

Регистрация по ссылке - https://forms.gle/xmaAsiqjBavphcYYA до 12 часов 23 июня.