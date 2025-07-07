В Петрозаводске терминалы для оплаты в троллейбусах больше не работают

Терминалы «СберТройки» перестали работать из-за массового сбоя.
Сегодня утром, 8 июля в городских троллейбусах терминалы «СберТройки» перестали работать из-за массового сбоя. В связи с этим оплатить проезд по карте стало невозможным.
Об этом сообщили в паблике городского транспорта.
«Просим оплачивать проезд в автобусах и троллейбусов нашего предприятия наличными деньгами», - рассказали в .
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