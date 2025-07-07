В Петрозаводске терминалы для оплаты в троллейбусах больше не работают

Терминалы «СберТройки» перестали работать из-за массового сбоя.

Сегодня утром, 8 июля в городских троллейбусах терминалы «СберТройки» перестали работать из-за массового сбоя. В связи с этим оплатить проезд по карте стало невозможным.

Об этом сообщили в паблике городского транспорта.

«Просим оплачивать проезд в автобусах и троллейбусов нашего предприятия наличными деньгами», - рассказали в ПМУП «Городской транспорт».