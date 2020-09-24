В Петрозаводске торговали персиками и нектаринами, зараженными гнилью

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в столице Карелии фрукты с бурой монилиозной гнилью.

Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в двух партиях персиков и одной партии нектаринов. Фрукты были доставлены в Карелию из Турции.

Наличие в продукции карантинного объекта подтверждено результатами экспертиз, проведенных специалистами подведомственного Россельхознадзору Карельского филиала ФГБУ "ВНИИКР".

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении.

Бурая монилиозная гниль - карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках, говорится в сообщении территориального управления Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, в Карелии фермер торговала молочными продуктами без ветеринарных документов.