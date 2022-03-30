В Петрозаводске торговали семечками с опасным сорняком

Специалисты Россельхознадзора Карелии обнаружили в партии подсолнечника семена амброзии полыннолистной.

По сообщению Управления Россельхознадзора, в апреле при проведении карантинного фитосанитарного мониторинга в местах реализации плодоовощной продукции в Петрозаводске в партии подсолнечника из Краснодарского края нашли семена амброзии полыннолистной. Это один из самых опасных карантинных сорняков, который наносит ущерб сельскому хозяйству, засоряя посевы, лишает культурные растения влаги и питательных веществ. Опасна амброзия и для здоровья человека. Во время цветения растение образует много пыльцы, вдыхание которой вызывает аллергическое заболевание — поллиноз.

Факт выявления карантинного объекта подтвержден гербологической экспертизой.

Согласно федеральному законодательству, собственник будет обязан провести обеззараживание, переработать либо уничтожить партии подсолнечника.

Ранее сообщалось, в горшках с цветами из Москвы в Карелию завезли трипс.