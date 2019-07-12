В Петрозаводске торговцы-нелегалы после рейда администрации остались без весов

В Петрозаводске продолжаются рейды по противодействию несанкционированной торговле, сообщили в администрации города.

Специалисты администрации Петрозаводска, работники ПМУП "Автоспецтранс" и сотрудники полиции провели два рейда, в ходе которых демонтированы легковозводимые уличные конструкции, используемые для ведения несанкционированной торговли.

Мероприятия прошли на Первомайском проспекте: у дома № 30 и рядом с перекрестком с улицей Сорокской (у магазина и на противоположной стороне проспекта); у пересечения Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы, на улице Антикайнена, возле перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Правды и у дома № 73 по проспекту Александра Невского.

Как отметила заместитель начальника управления потребительского рынка Ольга Захарова, сотрудники полиции изъяли у торговцев-нелегалов весы. В отношении нарушителей составлены протоколы.

Второй рейд состоялся в минувший четверг. Демонтированы уличные торговые конструкции вблизи дома № 18 по улице Древлянка, дома № 25 по Лососинскому шоссе, дома № 4 по улице Попова, и вблизи дома № 40 по Лесному проспекту.

Регулярные мероприятия по пресечению нелегальной коммерции будут продолжены.