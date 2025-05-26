В Петрозаводске торжественно запустили фонтаны

Сегодня, 2 июня, в Петрозаводске на Студенческом бульваре состоялся праздник, посвященный открытию сезона фонтанов.
В городе запустили фонтаны «Молекула фуллерена», фонтан на Березовой аллее, «Калевала» в сквере им. Элиаса Леннрота, «Плачущий камень» на ул. Антикайнена, фонтан в сквере Аквамарин, «Солдат, женщина и ребенок» в Центральном сквере.
Традиционное мероприятие, организованное АО «ПКС-Водоканал» совместно с Городским домом культуры, собрало горожан у фонтана «Молекула Фуллерена» на Студенческом бульваре. Поздравили горожан с открытием сезона глава города Инна Колыхматова, председатель Петросовета Надежда Дрейзис и директор группы компаний «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.
— Фонтан «Молекула фуллерена» запустила сегодня второклассница гимназии № 30 Виолетта Ковалёва, — написала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
На церемонии открытия с приветственным словом выступили генеральный управляющий директор группы компаний «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов: «Для нас большая радость дарить городу такой яркий и добрый праздник! Запуск фонтанов — это не просто традиция, это символ начала лета.
Мы рады вносить свой вклад в благоустройство Петрозаводска!».
После вступительного слова Инна Колыхматова вручила благодарственные письма сотрудникам АО «ПКС-Водоканал»: электромонтеру 5 разряда Илье Чернову и слесарю-ремонтнику 4 разряда Владимиру Пятницыну за высокий профессионализм и успешную подготовку городских фонтанов к открытию.
Гостей на празднике ждал концерт группы «Assorty-band», шоу гигантских подушек, развлекательная программа.
На открытии побывала наш фотокорреспондент Ирина Яковлева. Смотрите ее фоторепортаж.
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