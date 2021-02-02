В Петрозаводске транспортники ищут водителей троллейбусов

"Городской транспорт" бесплатно обучит женщин и мужчин на работу водителей троллейбусов.

Претендовать на работу могут как водители с категорией Tb, так и желающие получить профессию. Обучение организуют на базе предприятия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Кандидатами на зачисление в группу по курсу "Водитель троллейбуса" могут стать мужчины от 21 года до 45 лет, женщины от 21 года до 40 лет.

Среди требований – среднее профессиональное (в том числе начальное профессиональное) образование, годность по состоянию здоровья (медицинский профилактический осмотр, психоневрологическое освидетельствование), неимение судимостей. Дополнительные пожелания: отсутствие вредных привычек и нарушений трудовой дисциплины, пунктуальность, стрессоустойчивость и ответственность.

Подробную информацию по трудоустройству можно получить в ПМУП "Городской транспорт" по телефонам: 8(8142) 59-31-68 и 8(921) 464-07-09 (начальник службы движения Денис Алексеевич Архипов), либо по номеру: 8(8142) 59-31-71 (секретарь).

Ранее сообщалось, петрозаводский "Городской транспорт" готовит к выходу на линию переданные Санкт-Петербургом безвозмездно троллейбусы. Город на Неве подарил Петрозаводску 17 старых троллейбусов.