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В Петрозаводске транспортные полицейские искали горожан, перебегающих железнодорожные пути

Новости. Общество
10:05, 25 Марта 2021
фото: Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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В Карелии состоялись рейды транспортных полицейских на несанкционированных переходах железной дороги.

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями транспортной организации провели рейд в районе улицы Достоевского  и в районе железнодорожной станции Голиковка в Петрозаводске. 

"Здесь ежедневно, несмотря на запрещающие знаки, нарушая административное законодательство и рискуя собственной жизнью, горожане переходят железнодорожную магистраль" - пояснили в пресс-службе транспортной полиции.

Сотрудники провели профилактические беседы с нарушителями. Железнодорожники вручили всем памятки, напоминающие о соблюдении правил безопасного перехода через железнодорожные пути, и напомнили о необходимости выключать музыку в наушниках, а также снимать капюшон при нахождении на объектах транспорта.

Полицейские также рекомендовали горожанам установить на телефон приложение "Safe Train – Берегись поезда", которое в случае приближения человека к железной дороге блокирует трансляцию музыки и видеороликов.

"Основной причиной получения травм и гибели граждан при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры является грубое нарушение пострадавшими правил личной безопасности", - сообщили в транспортной полиции.

Ранее сообщалось, как уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-25 10:16:48
Так бы активно навальнят отлавливали
кир
2021-03-25 10:12:48
А толку?
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