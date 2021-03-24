В Петрозаводске транспортные полицейские искали горожан, перебегающих железнодорожные пути

В Карелии состоялись рейды транспортных полицейских на несанкционированных переходах железной дороги.

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями транспортной организации провели рейд в районе улицы Достоевского и в районе железнодорожной станции Голиковка в Петрозаводске.

"Здесь ежедневно, несмотря на запрещающие знаки, нарушая административное законодательство и рискуя собственной жизнью, горожане переходят железнодорожную магистраль" - пояснили в пресс-службе транспортной полиции.

Сотрудники провели профилактические беседы с нарушителями. Железнодорожники вручили всем памятки, напоминающие о соблюдении правил безопасного перехода через железнодорожные пути, и напомнили о необходимости выключать музыку в наушниках, а также снимать капюшон при нахождении на объектах транспорта.

Полицейские также рекомендовали горожанам установить на телефон приложение "Safe Train – Берегись поезда", которое в случае приближения человека к железной дороге блокирует трансляцию музыки и видеороликов.

"Основной причиной получения травм и гибели граждан при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры является грубое нарушение пострадавшими правил личной безопасности", - сообщили в транспортной полиции.

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