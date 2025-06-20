В Петрозаводске в аварии с полицейской машиной пострадали три человека

В районе Кукковки произошло ДТП с участием служебной машины.

Сегодня, 7 июля, в 10:05 в Петрозаводске произошло ДТП с участием полицейского служебного автомобиля. Как рассказали в МВД по республике, авария произошла на перекрестке улиц Ломоносова и Ульянова. При столкновении легковушек «УАЗ Патриот» и «Форд» служебный автомобиль опрокинулся, а второй повредил два припаркованных автомобиля.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в служебном автомобиле, один из них — сотрудник полиции. Потерпевших доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Следствие устанавливает обстоятельства.

В республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи рассказали «Столице на Онего», что пострадавшим не потребовалась госпитализация. В медицинское учреждение за помощью обратился только один человек.